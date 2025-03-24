Площадь возгорания на свалке в Новороссийске сократилась до 900 «квадратов»

Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 900 кв. м. Об этом сообщил оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Несмотря на то, что пожар удалось локализовать, отдельные очаги тления еще сохраняются. Пожарные продолжают проливку водой и отсыпку грунтом очагов возгорания.

В работах задействованы 61 человек и 28 единиц техники. На полигоне за время с начала пожара в ночь на 13 марта 2025 года выполнено более 3,5 тыс. рейсов, завезено свыше 50,4 тыс. куб. м грунта.

Ранее площадь возгорания распространилась на 2,5 тыс. кв. м. Специалисты отмечали превышение в воздухе предельно допустимых концентраций (КДК) в близлежащих населенных пунктах во время работ по локализации возгорания.

Полигон принадлежит компании «Терра-Н». После пожара прокуратура Краснодарского края начала проверку в отношении собственника свалки на нарушение законодательства.

Алена Воробьева