В морском порту Новороссийска забраковали семь партий цитрусовых

В порту Новороссийска в семи партиях цитрусовых из Турции и Египта общим весом 158,1 т во время карантинного фитосанитарного контроля выявили карантинный объект. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального Управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Специалисты отдела государственного фитосанитарного контроля и надзора на государственной границе РФ выявили в морском порту Новороссийска карантинный объект – средиземноморскую плодовую муху (Ceratitis capitata Wied.). Энтообъект был подтвержден заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР». Выпуск партий зараженной продукции запрещен к ввозу.

За два месяца 2025 года специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора не допустили к ввозу на территорию Российской Федерации 50 партий цитрусовых из Турции и Египта общим весом 1,2 тыс. т из-за выявления карантинного объекта – средиземноморской плодовой мухи (Ceratitis capitata Wied).

Алена Воробьева