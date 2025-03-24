Новороссийская таможня передала конфискованный товар дому-интернату

Сотрудники Новороссийской таможни безвозмездно передали дому-интернату для престарелых и инвалидов изъятые в ходе проверки одного из магазинов Анапы товары. Об этом сообщает пресс-служба Новороссийской таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Новороссийской таможни Фото: пресс-служба Новороссийской таможни

Переданные дому-интернату товары были обращены в федеральную собственность по решению суда. Таможенники провели осмотр и установили факт незаконной реализации технических устройств иностранного производства. У продавца отсутствовали документы, подтверждающие факт надлежащего таможенного декларирования товара.

«Таможенные органы наделены правом безвозмездно передавать конфискованные товары организациям социального обслуживания»,— пояснил начальник отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов таможни Константин Альвовский.

Перед тем, как передать устройства Новороссийскому дому-интернату для престарелых и инвалидов, сотрудники таможни документально подтвердили качество и безопасность конфискованного имущества. В собственность дома-интерната перешли электрические зубные щетки, фитнес-браслет, фен, электрический чайник и робот-пылесос, уточнили в пресс-службе Новороссийской таможни.

Алена Воробьева