Петербургский лжебизнесмен получил условный срок за продажу несуществующих туров

Московский районный суд приговорил лжебизнесмена Андрея Морозова к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 24 марта.

По версии следствия, не позднее 13 января 2023 года Морозов, не имея статуса зарегистрированного юрлица или индивидуального предпринимателя, через приложение WhatsApp ввел четырех потерпевших в заблуждение, предлагая им туры в ОАЭ, Мале, Турцию.

В стоимость «льготной путевки» был включен перелет в пункт назначения и обратно, проживание в гостиницах. Потерпевшие в период с 15 января по 27 апреля 2023 года заплатили Морозову более 10,1 млн рублей. Указанную сумму лжебизнесмен использовал по своему усмотрению. Договоры с потерпевшими он не заключал.

Обвиняемый признал вину лишь частично и подчеркнул, что обладал связями, которые позволяли приобретать у перевозчиков авиабилеты по значительным скидкам. По словам «продавца», умысла на обман у него не имелось. Причиненный ущерб он возместил.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в отношении генерального директора одной из строительных организаций возбудили дело о мошенничестве. Его подозревают в хищении более 68 млн рублей.

Андрей Маркелов