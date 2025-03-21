Гендиректору строительной фирмы в Петербурге предъявили обвинение в мошенничестве

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) в отношении генерального директора одной из строительных организаций, сообщает городское управление СК РФ по Петербургу.

По версии правоохранителей, фигурант, являясь главой строительной компании и других аффилированных с ней юридических лиц, заключил с пятью гражданами договоры на выполнение подрядных работ по строительству индивидуальных жилых домов.

Последние произвели оплату по договорам в общей сумме более 68 млн рублей. Затем гендиректор вместе с подельниками присвоил средства себе, работы по возведению домов были выполнены в незначительном объеме.

Сейчас следователи ищут других пострадавших от рук фигуранта дела. Главе строительной компании уже предъявили обвинение, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Известно, что ранее он был судим за мошенничество и убийство.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что выборгский районный суд Петербурга избрал меру пресечения заместителю директора СПб ГБУ «Стройкомплект» Георгию Карчаве, обвиняемому в получении взятки в размере 5 млн рублей.

Андрей Маркелов