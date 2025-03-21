Подрядчики выплатили более 37 млн рублей за нарушения при капремонте в Петербурге

Подрячики в Петербурге выплатили более 37 млн руб. штрафов за нарушения в ходе капитального ремонта с начала 2025 года. Об этом рассказали в городском жилищном комитете. За 2024 год общая сумма подобных штрафов год составила 124 млн рублей. Кроме того, в реестр недобросовестных подрядчиков внесли шесть компаний.

Для контроля за выполнением работ фонд капитального ремонта тестирует системы видеонаблюдения на фасадах и крышах. Также введена трехступенчатая фотофиксация инженерных коммуникаций в квартирах и двухступенчатая автоматизированная система отчетности и банковского сопровождения договоров, позволяющая эффективнее расходовать средства.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ГАТИ выдала около 1 тыс. ордеров по капитальному ремонту жилых домов в Петербурге.

Артемий Чулков