Средняя цена квадратного метра в новостройках Екатеринбурга достигла 164 тыс. руб.

Средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилья в Екатеринбурге в феврале 2025 года достигла 164 тыс. руб., увеличившись на 2,5% по сравнению с январем, сообщили аналитики сервиса «Объектив.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Объем предложения новостроек в феврале составил 1,72 млн кв. м, что на 6,8% больше, чем в январе. Аналитики отмечают, что на фоне замедления продаж и спроса в крупных городах России объем экспозиции растет, так как «инерционный» вывод новых проектов замедлился только в январе.

Глава экспертного центра «Объектив.РФ» Ксения Чернецкая считает, что рост цен связан с использованием альтернативных механизмов финансирования сделок, таких как субсидии ставки или первоначального взноса, которые увеличивают заявленную стоимость квартир.

«Себестоимость строительства выросла на 50%, поэтому увеличение стоимости квартир на 30-40% — это недалекое будущее. На сегодняшний день застройщики находятся на дне маржинальности своих проектов. Сегодня здорово, когда мы можем приблизиться к доходности в 30%, и то на некоторых проектах эта цифра выглядит фантастической», — сообщил директор Aleka Group Александр Матофаев.

Эксперты рынка прогнозируют дальнейший рост цен на новостройки из-за увеличения стоимости строительных работ, материалов и роста затрат на оплату труда и инфляции.

В феврале 2025 года на первичном рынке жилья в Екатеринбурге было совершено 1225 сделок. Прогнозируемый показатель по итогам месяца составляет 1400-1500 сделок.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что объем жилищного строительства в Свердловской области увеличился на 19% к прошлому году. Сейчас в регионе строится 5,2 млн кв. м жилья, по оценке ЦБ, в ближайшее время строительство будет поддерживаться за счет программ комплексного развития территории (КРТ) в Екатеринбурге.

Полина Щуцкая