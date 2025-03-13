Объем жилищного строительства в Свердловской области вырос на 19% за год

Объем жилищного строительства в Свердловской области увеличился на 19% к прошлому году, следует из доклада Банка России. Сейчас в регионе строится 5,2 млн кв. м жилья, по оценке ЦБ, в ближайшее время строительство будет поддерживаться за счет программ комплексного развития территории (КРТ) в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Спрос на покупку жилья в ипотеку на Урале во втором полугодии 2024 года снизился из-за отмены программы безадресной льготной ипотеки, выросла доля собственных средств, которые покупатели использовали для приобретения жилья. В январе 2025 года количество выданных кредитов на жилье снизилось по этим же причинам. Однако доля одобренных заявок по ипотекам оказалась выше из-за снятия лимитов на льготные программы.

«Во второй половине 2024 года мы наблюдали некоторое замедление роста цен на жилье, но в начале текущего года эта тенденция осталась актуальной уже только для вторичного рынка. Квартиры в новостройках по-прежнему дорожают из-за роста себестоимости строительства»,— сказал экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов. По его словам, на рынке первичного жилья начинают выходить дорогие проекты, запуск которых пришелся на пик спроса на жилье.

Напомним, в 2024 году в Екатеринбурге было построено 1,7 млн кв. м жилья и выдано разрешений на строительство 2,8 млн кв. м. Сейчас в Свердловской области реализуется 25 проектов КРТ в семи муниципалитетах, общая площадь вовлеченной территории составляет 127 га, а градостроительный потенциал почти 1,5 млн кв. м.

Подробнее о ситуации в строительной сфере Свердловской области — в материале «Ъ-Урал» «А потом будет пир выживших».

Анна Капустина