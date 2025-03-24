Тело погибшего рыбака подняли спасатели со дна реки Луги в Кингисеппском районе

Спасатели Ленинградской области провели очередные поисковые работы после появления информации о возможной гибели любителя подледной рыбалки в Кингисеппском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поисковые работы Аварийно-спасательной службы Ленинградской области на реке Луга в деревне Большой Луцк Кингисеппского района

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти Поисковые работы Аварийно-спасательной службы Ленинградской области на реке Луга в деревне Большой Луцк Кингисеппского района

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Сообщение о том, что на берегу реки Луга в деревне Большой Луцк обнаружены личные вещи мужчины, поступило в аварийно-спасательную службу Ленобласти накануне, 23 марта. Специалисты поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург провели поиски в реке, в ходе которых обнаружили тело погибшего. Его передали его сотрудникам полиции, сообщили в ведомстве.

В аварийно-спасательной службе Ленобласти еще раз предупредили о действующем в регионе запрете выхода и выезда на лед и напомнили, что от этого зависит жизнь и здоровье.

Ранее «Ъ-СПб» писал о трех спасенных рыбаках, снятых с отколовшейся льдины на Ладожском озере.

Андрей Цедрик