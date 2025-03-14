Спасатели сняли трех рыбаков с отколовшейся льдины на Ладожском озере

Сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области спасли троих любителей подледной рыбалки на Ладожском озере — льдина с рыбаками оторвалась от берега и отправилась в свободное плавание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Как сообщили в ведомстве 14 марта, спасателям пришлось работать в сложных погодных условиях — при сильном ветре и снеге. Рыбаков удалось эвакуировать со льдины и доставить на берег в деревню Лахты Волховского района. В настоящий момент люди в безопасности, отметили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

В МЧС еще раз напомнили, что ледовый покров водоемов сейчас очень хрупкий, и выход на него опасен для жизни. При этом в регионе действует запрет выхода на лед, а за его нарушение предусмотрены штрафы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что для спасения пятерых рыбаков на Финском заливе в Курортном районе Петербурга пришлось задействовать катер на воздушной подушке.

Андрей Цедрик