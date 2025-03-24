В Россию начнут поставлять вино из Боливии

Как выяснил «Ъ», импортер алкоголя ООО «Норден групп» получил декларацию о соответствии на поставку вин из Боливии, включая продукцию от производителей Kuhlmann & Cia, Arpay S.R.L. и Saiv. Объемы поставок не уточняются. Президент Боливии Луис Арсе ранее заявлял о планах наращивания экспорта местной продукции, включая вина и сингани, в Россию.

Российские дистрибуторы активно обращаются к латиноамериканским странам, стремясь диверсифицировать портфели на фоне повышения пошлин на вино из недружественных стран (25% с августа 2024 года). Пошлина на вина из Латинской Америки остается на уровне 12,5%.

Эксперты считают, что боливийские вина займут небольшую нишу на российском рынке, так как у потребителей нет представления о них, а цены могут быть выше из-за компактного производства (4,5 тыс. га) и логистических сложностей (отсутствие выхода к морю). По оценкам, вина из Боливии будут интересны экспериментаторам, но при розничной цене выше 700 руб. за бутылку 0,7 л могут проиграть конкуренцию.

В 2024 году импорт вин из Чили и Аргентины в России вырос на 63% и 26% соответственно. Однако дистрибуторы сталкиваются с проблемами: в Чили и Аргентине расчеты с виноделами возможны только через агентов, а высокая инфляция в Аргентине (60–100% в год) увеличивает себестоимость продукции.

Подробнее читайте в материале «Вино без выхода к воде».