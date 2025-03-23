Итоги недели 17-23 марта. Кавказ

На Ставрополье возбуждено дело о хищении 2,8 млрд рублей в сфере энергетики.

Резиденты парков Ставропольского края инвестировали в экономику региона 63 млрд рублей.

Через пять лет новый курорт «Мамисон» в Северной Осетии сможет принимать до 500 тысяч человек в год.

Бывшего вице-мэра Ставрополя Андрея Уткина вернули в колонию строго режима.

Суд взыскал с ООО «Экосервис» 110 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду.

За два года курортные инвестиции в Кисловодск составили 5,5 млрд рублей.

Пособник Шамиля Басаева осужден на 19 лет колонии. Александр Уманцев был членом незаконного вооруженного формирования.

В Кисловодске задержан гендиректор ООО «Проектная группа ИТР», подозреваемый в хищении более 101 млн руб. при благоустройстве Старого озера.

В Ставрополе правоохранители задержали подростков по подозрению в попытке совершения теракта.