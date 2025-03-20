Суд взыскал с ООО «Экосервис» 110 млн рублей за негативное воздействие на среду

Арбитражный суд Ставропольского края вызскал с ООО «Экосервис» 110,9 млн руб. по иску Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора за негативное воздействие на окружающую среду. Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал это решение, сообщается в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В документах говорится, что компания задолжала по оплате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год основной долг составил 69,6 млн руб., пеня — 10,1 млн руб.; за 2019 год основной долг — 29,4 млн руб., пеня — 1,7 млн руб.

В апелляционной жалобе общество просило решение суда отменить, указав, что суд не учел, что требование о необходимости уплаты НВОС направлено за иной период, чем тот который зафиксирован в акте проверки. Кроме того, истец сообщил о пропуске срока исковой давности для обращения в суд. Общество указало также, что повышающий «карательный» коэффициент, в отношении него не применим.

Общество осуществляет деятельность по размещению (захоронению) отходов IV класса опасности (промышленные стоки) «растворы солей при совместном сливе неорганических кислот и щелочей, отработанных при технических испытаниях и измерениях. Компания эксплуатирует 2 объекта размещения (хранения) отходов и 1 скважину для подземного захоронения промышленных стоков в палеоценовый водоносный горизонт.

В добровольном порядке компания отказалась исполнять требование управления.

Согласно решениям судов, у общества отсутствовали установленные лимиты на размещение отходов «растворы солей при совместном сливе неорганических кислот и щелочей, отработанных при технических испытаниях и измерениях», в связи с чем коэффициент равный 5, применен обоснованно.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Экосервис» зарегистрировано в 1999 году в Ставрополе. Основной вид деятельности — сбор отходов. Учредитель — Игорь Геллерштейн. Выручка компании за 2023 год составила 386 тыс. руб., убыток — 5,6 млн руб.

Тат Гаспарян