Ставропольских подростков заподозрили в покушении на теракт

В Ставрополе правоохранители задержали подростков по подозрению в попытке совершения теракта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По версии следствия, задержанные по заданию кураторов, полученному «из интернета», подожгли в краевой столице здание Союза ветеранов боевых действий.

«Следователем СК России подростки задержаны. В ближайшее время в отношении них будет избрана мера пресечения», – уточнили представители СК России.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», возгорание здания произошло в центре Ставрополя 22 марта. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили огонь. Установили, что причиной ЧП стал поджог.

«Подозреваемые были установлены. Ими оказались несовершеннолетние жители края. Предварительно установлено, что они в интернете искали подработку и согласились на предложение за денежное вознаграждение совершить поджог», – процитировало агентство представителей следственного управления.

Они выяснили, что видеозапись поджога подростки отправили куратору, однако обещанные им деньги не получили. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и причастные к нем лица.

В следственном управлении добавили, что личности подозреваемых совместно установили сотрудники краевых управлений ФСБ и МВД России. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору).

Ефим Мартов