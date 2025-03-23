Ставропольских подростков заподозрили в покушении на теракт
В Ставрополе правоохранители задержали подростков по подозрению в попытке совершения теракта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
По версии следствия, задержанные по заданию кураторов, полученному «из интернета», подожгли в краевой столице здание Союза ветеранов боевых действий.
«Следователем СК России подростки задержаны. В ближайшее время в отношении них будет избрана мера пресечения», – уточнили представители СК России.
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», возгорание здания произошло в центре Ставрополя 22 марта. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили огонь. Установили, что причиной ЧП стал поджог.
«Подозреваемые были установлены. Ими оказались несовершеннолетние жители края. Предварительно установлено, что они в интернете искали подработку и согласились на предложение за денежное вознаграждение совершить поджог», – процитировало агентство представителей следственного управления.
Они выяснили, что видеозапись поджога подростки отправили куратору, однако обещанные им деньги не получили. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и причастные к нем лица.
В следственном управлении добавили, что личности подозреваемых совместно установили сотрудники краевых управлений ФСБ и МВД России. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору).