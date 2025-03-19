Резиденты парков Ставрополья инвестировали в регион 63 млрд рублей
В 2024 году общая стоимость инвестиционных проектов у резидентов региональных парков Ставропольского края достигла 63 млрд руб., что соответствует 94,9% от запланированного объема вложений. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на Корпорацию развития Ставропольского края (КРСК).
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
С 2015 года на территории региона созданы девять парков: семь индустриальных, один туристско-рекреационный и один агропромышленный. В этих парках работают 19 резидентов.
В Корпорации развития подчеркнули высокий уровень доверия к экономическим условиям края, что способствует активной реализации инвестиционных проектов. Резиденты планируют создать более 4 тыс. новых рабочих мест; к концу 2024 года уже создано 2,7 тыс. мест, что составляет 62,4% от запланированного.
Резидентам региональных индустриальных парков предоставляются льготные условия: освобождение от налога на имущество или снижение ставки налога, аренда без торгов по цене 0,01%, а также бесплатное подключение необходимой инфраструктуры. Площадь региональных парков в крае составляет 32,6 тыс. га.