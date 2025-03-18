На Ставрополье возбуждено дело о хищении 2,8 млрд рублей в сфере энергетики

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело против 41 человека по факту хищения 2,8 млрд руб. из бюджетных средств. Деньги были выделены на развитие электрических сетей Северного Кавказа, сообщают в ГУ МВД по СКФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди подозреваемых — бывший руководитель крупнейшей энергораспределительной компании региона и его сотрудники. Также в группировку вошли представители электросетей Дагестана и коммерческих организаций. По данным дело касается хищения бюджетных средств на развитие электрических сетей Северного Кавказа.

«По версии следствия, преступное сообщество функционировало с 2012 по 2021 год в целях хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере. Лимиты были выделены государством на реализацию комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Дагестана»,— сообщают в ведомстве.

Николай Аксенов