В Кисловодске арестовали подрядчика за хищение 101 млн рублей

В Кисловодске задержан гендиректор ООО «Проектная группа ИТР», подозреваемый в хищении более 101 млн руб. при благоустройстве Старого озера. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Ставрополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что руководитель компании завышал объемы выполненных работ по проекту, нанося ущерб краевому бюджету. Подозреваемый обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Ленинский районный суд Ставрополя решил заключить подозреваемого под стражу на один месяц и 18 суток, что продлится до 8 мая 2025 года.

Тат Гаспарян