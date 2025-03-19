За два года курортные инвестиции в Кисловодск составили 5,5 млрд рублей

В Кисловодске за последние два года реализовано 15 инвестиционных проектов в сфере туризма на сумму более 5,5 млрд руб. Об сообщает «Федеральный Бизнес Журналу. Юг» со ссылкой на управлении по культуре, курорту, спорту и туризму администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В Кисловодске развиваются различные виды туризма: лечебно-оздоровительный, активный, экологический, культурный, гастрономический, событийный и семейный. Также ведется работа по созданию инфраструктуры для молодежной аудитории.

«Своей популярностью Кисловодск обязан не только минеральным источникам, озерам и лечебному климату, но и развитой инфраструктуре»,— прокомментировали в управлении по культуре, курорту, спорту и туризма Кисловодска.

Городская администрация подчеркнула, что эти направления могут стать основой для долгосрочного развития внутреннего туризма. В управлении отметили, что между туристическими городами Ставропольского края существует конкуренция: помимо Кисловодска, в регионе расположены Пятигорск, Ессентуки и Железноводск, каждый из которых предлагает уникальные условия для туристов.

Николай Аксенов