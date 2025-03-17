Бывшего вице-мэра Ставрополя Андрея Уткина вернули в колонию строго режима

Бывший вице-мэр Ставрополя Андрей Уткин, осужденный за организацию убийства двух человек, будет отбывать оставшуюся часть срока в колонии строгого режима. В июле 2024 года Кочубеевский районный суд удовлетворил его ходатайство о замене наказания на принудительные работы, но это решение было отменено Пятым кассационным судом общей юрисдикции, сообщает краевая прокуратура.

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Сторона гособвинения подала представление, в связи с этим решением. После рассмотрения дело вернули в районный суд для повторного рассмотрения. Прокуратура потребовала вернуть Уткина в места лишения свободы, и 17 марта 2025 года Кочубеевский районный суд отказал ему в замене наказания.

Андрей Уткин был осужден в октябре 2022 года по части 2 статьи 105 УК РФ за организацию убийства двух человек с особой жестокостью и по найму. Ему назначили 11 лет лишения свободы.

Николай Аксенов