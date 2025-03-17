Через 5 лет курорт «Мамисон» сможет принимать до 500 тысяч человек в год

Под Владикавказом начал работу горнолыжный курорт «Мамисон». Уже сегодня специалисты оценивают его потенциал, как самый экономически динамичный, а через 5 лет он сможет принимать до 500 тыс. человек в год, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Канатные дороги М1 и М2 стали главными достопримечательностями горнолыжного курорта на Северном Кавказе. Канатка М1 протяженностью почти 3,5 км поднимает пассажиров на высоту 2950 метров к станции «Зарамаг», что делает ее самой длинной в регионе.

Канатная дорога оснащена закрытыми кабинами, что является первым подобным случаем в республике. Канатка М2 спускается с «Зарамага» до станции «Мамихдон». Эта кресельная каната предназначена для катания на лыжах и сноубордах, а не только для туристов.

Идея создания курорта возникла в конце 2000-х годов, но первая очередь открылась только сейчас благодаря государственному финансированию на сумму около 18 млрд руб. в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Открытие считается техническим, так как строительство продолжается. Полностью завершить работы планируется осенью 2025 года.

Николай Аксенов