Пособник Шамиля Басаева осужден на 19 лет колонии

Южный окружной военный суд вынес приговор одному из фигурантов дела о преступлениях банды Шамиля Басаева. Александр Уманцев получил 19 лет колонии строго режима, сообщили в УФСБ России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Хамельянин, Коммерсантъ Фото: Геннадий Хамельянин, Коммерсантъ

Александр Уманцев был членом незаконного вооруженного формирования под руководством Шамиля Басаева, которое в 1999 году совершило нападение на Новолакский район Республики Дагестан. После передачи его данных следствию было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: участие в вооруженной группе и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Николай Аксенов