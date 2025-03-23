Аэропорты Волгограда и Саратова возобновили работу

Росавиация сообщила, что в 6:30 мск в аэропортах Волгограда и Саратова были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных рейсов. На какое время аэропорты приостанавливали работу, не уточняется.

«В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, совершавший рейс в Волгоград»,— уточнила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В ночь на 23 марта предупреждение об опасности атаки БПЛА объявляли в Ростовской, Воронежской и Самарской областях, а также в Ставропольском крае и Северной Осетии. В Ростовской области в результате атаки беспилотника загорелся автомобиль, погиб один человек.