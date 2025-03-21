Двое кубинцев оказались в петербургском СИЗО за попытку сбыта наркотиков

Кировский районный суд за попытку сбыта наркотических средств отправил под стражу до 18 мая граждан Кубы Кастильо Мигеля Саме и Риверу Хорхе Давида Лопеса, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 21 марта.

По версии следствия, латиноамериканцы не позднее 19 марта приобрели у неизвестного злоумышленника 27 свертков с наркотиками. Запрещенные вещества кубинцы планировали реализовать через закладки.

Однако замысел не удался, иностранцев задержали сотрудники правопорядка. Саме и Лопес свою вину не признали, от дачи показаний отказались. По мере пресечения не высказывались.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция провела рейд по местам компактного проживания цыган после ликвидации нарколаборатории в Ломоносовском районе Ленобласти. Были задержаны 10 мужчин в возрасте от 24 до 68 лет.

Андрей Маркелов