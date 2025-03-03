Путин наградил главу Приморского района Никонорова орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин 3 марта подписал указ о награждении государственными наградами РФ. Глава государства наградил орденом Дружбы главу администрации Приморского района Алексея Никонорова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Он присужден чиновнику «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Владимир Путин также отметил работу других жителей Петербурга.

За заслуги в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награжден начальник поисково-спасательной службы Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Поисково-спасательная служба Санкт-Петербургa» Юрий Данчук.

Господин Путин также наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» директора СПбГБУК «Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета» Валерия Градковского, заведующего кафедрой ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова» Юрия Лаптева, артиста ФГБУК «Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова» Анатолия Петрова.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил певицу Зару за заслуги перед Петербургом.

Татьяна Титаева