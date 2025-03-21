РПЦ впервые провела монашеский постриг в Африке

Патриарший экзарх Африки митрополит Зарайский Константин (Островский) совершил первый монашеский постриг в Русской православной церкви (РПЦ) на африканской земле во время визита на Мадагаскар.

Постриг инокини Нектарии Разанамахасуа с наречением имени Мария в честь преподобной Марии Египетской прошел 20 марта в городе Амбатундразака, сообщила пресс-служба патриаршего экзархата Африки.

Митрополит Константин объявил о создании первой монашеской общины патриаршего экзархата на Мадагаскаре. Старшей сестрой общины стала монахиня Мария. Сегодня, 21 марта, митрополит совершил литургию, перед которой крестил 26 местных детей и подростков.