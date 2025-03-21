Без Пины во главе

Знаменитый французский хореограф Борис Шармац досрочно уходит в отставку с поста художественного руководителя вуппертальского Танцтеатра Пины Бауш, одной из главных трупп современного танца в мире. Его восьмилетний срок худрука должен был завершиться только в 2030 году, но, как объявили городские власти Вупперталя, он покинет Танцтеатр уже в конце текущего сезона. По соглашению сторон причины и условия решения не разглашаются. Комментирует Мария Сидельникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Французский хореограф Борис Шармац

Фото: Henning Kaiser / picture alliance / Getty Images Французский хореограф Борис Шармац

Фото: Henning Kaiser / picture alliance / Getty Images

Оставшись без своей руководительницы в 2009 году, вуппертальский Танцтеатр Пины Бауш оказался на распутье, если не сказать в кризисе. Спектакли Бауш как шли, так и идут бесперебойно — за их сохранностью следит Фонд Пины Бауш и артисты, которых пестовала сама Пина. Но жить только прошлым — так себе перспектива. А с будущим у всех осиротевших авторских трупп сложно. На бежаровцев без Бежара под руководством его наставника Жиля Романа было больно смотреть: мало того, что пылкие балеты Бежара плохо выдерживают проверку временем, так еще и Жиль Роман оказался плодовитым и довольно беспомощным хореографом-графоманом (руководил с 2007 до 2024 года, уволили за «неприемлемое и нетерпимое поведение»).

Другой пример — Марсельский балет Ролана Пети, который, впрочем, хореограф оставил еще при жизни. Труппа худо-бедно существовала силами приглашенных худруков, но в 2019 году Министерство культуры назначило туда модный коллектив La Horde и от прошлого, кроме названия, не осталось и следа. Марсельский балет начался с чистого листа: сегодня это совершенно другая авторская труппа, с новым репертуаром и молодой публикой. Дальновиднее остальных оказался Мерс Каннингем, который завещал после смерти распустить свою труппу и точка. Но рак унес Пину Бауш стремительно — никаких завещаний она не писала, преемников не готовила, ставила и ставила бесперебойно свои спектакли на своих многолетних преданных артистов.

Со смерти госпожи Бауш прошло уже почти 16 лет, а вуппертальский Танцтеатр никак не поймет, как ему дальше жить.

В 2009 году у руля встали Роберт Стурм, бывший репетиционный директор, на пару с Домиником Мерси, бессменным артистом Пины. Следом — Лутц Ферстер, тоже из старой гвардии и тоже по старым рельсам. Потом пробовали человека стороннего — Адольфе Биндер, амбициозного театрального менеджера, бывшую руководительницу Гётеборгского балета, которая как раз преобразовала его, обогатила репертуар и вывела из Швеции в мир под именем GoteborgsOperans Danskompani, но и она не задержалась. Была уволена, как говорили, из-за разногласий с генеральным директором. За склоками, судами и взаимными обвинениями остались почти незамеченными две ее важные инициативы: она заказала для вуппертальского театра премьеры — одну греку Димитрису Папаиоанну, вторую норвежцу Алану Люсьену Оуэну. И это был свежий ветер перемен в Пинином царстве. Пока суд да дело, в 2019 году в театр взяли Беттину Вагнер-Бергельт из Баварского государственного балета, и та вновь принялась ковать культ Пины. А потом приехал Борис Шармац.

52-летний француз еще в детстве отрекся от балетной муштры в школе Парижской оперы и всем телом подался в другие крайности, исключающие вековые коды профессии — от сцены до базового класса. Талантливейший коммуникатор, неуемный выдумщик и ловкий компилятор, свою фонтанирующую самодеятельность он возвел в ранг творческого движения «не-танец» и сделался его лидером. Щедротами регионального бюджета Франции он создал Музей танца в Ренне, где с 2009 по 2018 год кипела междисциплинарная деятельность — движенческая, мыслительная, социальная. Он делал танцевальные хеппенинги, перформансы, танцевал сам и вел за собой массы.

Нонконформистские идеи Шармаца оказались страшно заразительны, и все ищущие свободы и самовыражения — от профессиональных артистов до неофитов — примкнули к его «не-танцам».

На эти многообещающие проекты и купились власти Вупперталя — главное начальство театра. Предоставили Шармацу артистическую свободу и дали зеленый свет экспериментам. Его собственная труппа Terrain примкнула к Танцтеатру Пины Бауш, то есть получился беспрецедентный в полувековой истории театра гибрид Wuppertal + Terrain. С одной стороны — репертуар Пины, с другой — новые проекты и спектакли Шармаца; ветераны Вупперталя и многонациональная молодежь — по задуманному — работают плечом к плечу, и все это под знаменем франко-немецкой дружбы.

У Бориса Шармаца на вуппертальский Танцтеатр Пины Бауш были грандиозные планы. «Я хочу открыть театр, впустить в него воздух, выйти за его пределы, работать в городских пространствах с большим количеством людей»,— красноречиво объяснял «Ъ» полный энтузиазма Шармац сразу после своего назначения. На словах все это интриговало. Старейшины труппы тоже оживились.

На деле же все вышла одна большая премьера — «Liberte Cathedrale», которую приняли весьма прохладно и пресса, и старый костяк труппы (физически этот марафон с бегом, песнями и плясками под силу только молодежи).

Как и было обещано, Шармац устраивал массовые городские праздники — хождение в народ в Вуппертале для всех желающих от 3 месяцев до 88 лет.

Наконец, на прошлогоднем Авиньонском фестивале он представил проект «Forever». Из культового спектакля Пины Бауш «Кафе Мюллер» худрук сделал «лабораторию, которая развивает многозначные интерпретации». Перформанс повторялся нон-стоп — с разными исполнителями, в том числе и с самим Шармацем, и на разные лады. Это часть так называемой «актуализации» наследия Пины, которая тоже числилась в его планах. По информации «Ъ», эта инициатива совсем не пришлась по вкусу Фонду Пины Бауш, который возглавляет ее сын Соломон. С ним общительный хореограф, похоже, так и смог найти общего языка.

Решение вопроса о том, кто следующий, займет время. Среди артистов труппы авторитетом пользуется кроткий норвежец Алан Люсьен Оуэн. Он и ставил в Танцтеатре собственный спектакль, и репетировал и адаптировал хит Пины «Sweet Mambo», с ним же уже велись переговоры о посте худрука — еще до Шармаца. Но властям города нужен человек на постоянной основе, а у норвежца дома своя труппа. Да и профиль нового директора теперь изменился. Ему предстоит заниматься не только художественной политикой вуппертальского Танцтеатра, но и руководить будущим Центром Пины Бауш (Pina Bausch Zentrum). Окончательное решение о его строительстве городской совет Вупперталя должен принять не позднее 2026 года. Пока же с августа за операционной деятельностью Танцтеатра поручено приглядывать Даниэлю Зикхаусу, молодому и активному исполнительному директору. Расписанные на ближайшие сезоны гастроли состоятся по плану, с Борисом Шармацем власти Вупперталя намерены поддерживать творческие отношения.

Мария Сидельникова