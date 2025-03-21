Главные новости за 21 марта. Новороссийск
Грузооборот порта Новороссийска составил 164,8 млн тонн грузов.
Новороссийск не вошел в программу семейной ипотеки на «вторичку».
Отлов и стерилизация бездомных собак обойдутся Новороссийску в 12,7 млн рублей.
Площадь возгорания свалки в Новороссийске сократилась до 1,4 тысячи «квадратов».
Новороссийским студентам предложили бесплатный проезд после пикетов.
Спасенный российскими моряками кот не может покинуть таможню в Новороссийске.
На трассе под Новороссийском введут реверс с 1 апреля.
В Новороссийске пройдет историческая реконструкция с выстрелами из холостых орудий.