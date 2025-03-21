Грузооборот порта Новороссийска составил 164,8 млн тонн грузов

В порту Новороссийска в 2024 году было перевалено 164,8 млн т различных грузов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: KKD_000004_10949 Фото: KKD_000004_10949

По его словам, морской порт Новороссийска по итогам 2024 года остается лидером среди портов России по грузообороту. За счет развития транспортно-логистических перевозок экономика Новороссийска показала активный рост, обеспечив темп роста объема производств порядка 118%.

Среди других показателей – увеличение объемов промышленного производства в секторе обрабатывающей промышленности, в первую очередь, металлургии и производстве цемента. Также к началу 2025 года безработица достигла минимального значения по краю.

Алена Воробьева