В Новороссийске пройдет реконструкция с выстрелами из холостых орудий

На территории Новороссийска будут слышны выстрелы из холостых орудий. Стрельба станет частью исторической театрализованной реконструкции в рамках патриотического мероприятия «Победная поступь Красной армии». Об этом сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Мероприятие в городе-герое пройдет 22 марта . Граждан просят сохранять спокойствие.

Патриотическое мероприятие «Победная поступь Красной армии» пройдет на площадке перед кинотеатром «Нептун» и в фойе. Оно посвящено событиям 26 марта 1944 года, когда советские войска впервые с начала Великой Отечественной войны вышли к границе СССР.

Жители и гости города-героя Новороссийска увидят образцы военной техники и трофеи. Специалисты силовых структур и члены организации «Союз патриотов» проведут мастер-классы. Гостям представят реконструкцию боя времен Великов Отечественной войны и показательные выступления военнослужащих. Начало в 14:00.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что 22 марта в городе-герое состоятся военные учения в акватории морского порта. Учения пройдут с артиллерийскими стрельбами с молов Военной гавани.

Алена Воробьева