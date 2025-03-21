На трассе под Новороссийском введут реверс с 1 апреля

Реверс для автомобилистов введут с 1 апреля по 18 мая 2025 года на федеральной трассе в Верхнебаканском под Новороссийском. Об этом сообщает пресс-служба Федерального казенного учреждния (ФКУ) Упрдор «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФКУ Упрдор Черноморье Фото: ФКУ Упрдор Черноморье

Введение реверсивной схемы движения появится на участке км 17 – 18 федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь в границах поселка Верхнебаканский. За период реверса участок дороги должны отремонтировать по госконтракту.

Организовать движение в поселке на время ремонта трассы по обочине не представляется возможным. Поэтому подрядчиком принято решение о введении реверсивной схемы, уточнили в ФКУ Упрдор «Черноморье». Проектом предусмотрены устройство новой дорожной одежды, ремонт примыканий и тротуаров, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка барьерного ограждения, восстановление и замена дорожных знаков.

Алена Воробьева