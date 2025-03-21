Спасенный российскими моряками кот не может покинуть таможню в Новороссийске

Кот Бурак, который приплыл из Стамбула в Новороссийск в грузовом контейнере, не может покинуть таможенную зону без разрешения соответствующих органов. Об этом РИА Новости сообщили в транспортной компании FESCO.

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Кот остается в порту, где о нем заботятся моряки. В транспортной компании рассматривают все возможные варианты для того, чтобы кот нашел своих хозяев или новый дом. Для этого ведется работа с таможенными и ветеринарными органами. Согласно таможенным правилам, кот не имеет статус товара, поэтому животным будет заниматься ветеринарный контроль Россельхознадзора. Однако до тех пор, пока на кота не будут оформлены соответствующие документы, он будет оставаться в таможенной зоне.

Алена Воробьева