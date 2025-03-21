Отлов и стерилизация бездомных собак обойдутся Новороссийску в 12,7 млн рублей

Администрация Новороссийска определила подрядчика по отлову, стерилизации, маркированию и возврата в среду обитания безнадзорных животных в 2025 году. Цена контракта — 12,7 млн руб., следует из данных портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подрядчиком выступает индивидуальный предприниматель Мария Агеева. Услуги по контракту необходимо предоставить до конца 2025 года. Подрядчик должен произвести отлов и стерилизацию бездомных животных, маркировать их и оказать ветеринарные услуги, включая обработку от экто-эндопаразитов, после чего возвратить в естественную среду обитания на территории Новороссийска.

Ранее ИП Агеева выполняла услуги по отлову безнадзорных животных в Анапе. Сумма контракта в 2024 году составила 9 млн руб.

Алена Воробьева