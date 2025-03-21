Площадь возгорания свалки в Новороссийске сократилась до 1,4 тысячи «квадратов»

Площадь возгорания мусорного полигона в Новороссийске уменьшилась до 1,4 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Пожарные продолжают поливать очаги возгорания водой и засыпать их грунтом. В ликвидации возгорания задействованы шесть автоцистерн, 12 водовозок, 24 самосвала, три бульдозера и два экскаватора. Самосвалы совершили 2,6 тыс. рейсов и отсыпали 40 тыс. куб. м грунта.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что глава сельского округа Абрау-Дюрсо Ольга Котляр обратилась к жителям поселка с просьбой не выбрасывать крупногабаритный мусор до полной ликвидации возгорания на полигоне.

Алена Воробьева