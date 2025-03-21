Новороссийским студентам предложили бесплатный проезд после пикетов

Студенты Новороссийска могут пользоваться муниципальным транспортом бесплатно. Об этом сообщили в Telegram-канале «Молодежь Новороссийска».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Для бесплатного проезда на муниципальном транспорте студентам необходимо получить транспортную карту. Для этого в Молодежный центр по адресу: ул. Свободы, д. 35, 3-й этаж, необходимо предоставить справку об обучении.

В муниципальный транспорт, который обслуживает пассажирские перевозки в Новороссийске для льготных категорий населения, входят троллейбусы, автобусы и городское маршрутное такси.

Решение стало реакцией на студенческие пикеты. Студенты просили вернуть прежнюю стоимость проезда на общественном транспорте.

Стоимость проезда в общественном транспорте Новороссийска повысилась с 12 марта 2025 года. Изначально она составляла 50 руб., однако после совещания в управлении транспорта стоимость снизили до 48 руб. Ранее проезд в городском транспорте стоил 40 руб.

Алена Воробьева