Новороссийск не вошел в программу семейной ипотеки на «вторичку»

Среди 16 муниципалитетов Краснодарского края, где с 1 апреля можно будет приобрести вторичное жилье по семейной ипотеке, нет Новороссийска. В списке приморских городов, вошедших в программу на Кубани, есть Геленджик, сообщили в пресс-службе «Дом.РФ», который является оператором льготной программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

Семейную ипотеку под 6% могут взять семьи, в которых есть хотя бы один ребенок до 6 лет включительно. Жилье на вторичном рынке, которое можно будет приобрести, должно находиться в границах городов, где отсутствуют строящиеся многоквартирные дома.

Таким образом Новороссийск не вошел в программу. В списке среди других городов на черноморском побережье, где можно будет приобрести «вторичку» в многоквартирном доме не старше 20 лет – Геленджик и Туапсе.