Главные новости за 21 марта. Сочи

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования по делу о гибели шестилетнего мальчика в сочинском санатории после обращения его отца в социальных сетях. Причиной смерти стало некачественное оказание медицинской помощи.

Сочи не включили в перечень городов, где с 1 апреля 2025 года разрешат приобретение вторичного жилья по программе семейной ипотеки. Основное условие программы — недвижимость должна находиться в населенных пунктах, где строится не более двух многоквартирных домов.

За период с января по март 2025 года количество квартир и апартаментов в новостройках Сочи со сдачей в 2025 году сократилось на 16,3%, достигнув 2,6 тыс. объектов. Наибольшее снижение предложения произошло в сегменте студий.

Россельхознадзор выявил нарушение при транспортировке 1,5 т замороженной мясной продукции из Краснодара в Сочи. Специалисты вынесли перевозчику предостережение.

Рост цен на такси заставил сочинцев пересмотреть свои привычки: 20% пользователей такси отказались от сервиса в пользу личного транспорта, а еще 27% стали реже ездить из-за развития общественного транспорта. Около 6% пользователей такси тратят на поездки в месяц свыше 20 тыс. руб.

С 16 по 18 апреля 2025 года на трассе Адлер — Красная Поляна ограничат движение из-за проведения велогонки. Администрация города просит жителей и туристов учитывать изменения при планировании поездок в этом направлении.

Девятилетнего мальчика, пострадавшего от нападения двух собак в Сочи, перевели из реанимации в палату после 14-часовой операции в Российской детской клинической больнице Москвы. После операции мальчик чувствует себя нормально.

Хоккейный клуб «Сочи» в рамках 67-тура КХЛ со счетом 1:3 уступил в Москве «Спартаку». В этом сезоне команды уже трижды встречались между собой и сочинцы смогли одержать победу в одном матче.