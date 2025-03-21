ХК «Сочи» проиграл «Спартаку»

Хоккейный клуб «Сочи» в рамках 67-тура КХЛ со счетом 1:3 уступил в Москве «Спартаку». В этом сезоне команды уже трижды встречались между собой и сочинцы смогли одержать победу в одном матче. Если «Сочи» уже давно потерял шансы на попадание в плей-офф, то «Спартак» борется за третью строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Уже на четвертой минуте встречи москвичи открыли счет после точного броска Николая Голдобина, который забил в четвертом матче подряд. На 12-й минуте нападающий «Спартака» Павел Ткаченко точным броском упрочил преимущество своей команды. Во втором периоде подопечные Сергея Зубова были близки к тому, чтобы забить, но найти брешь в обороне соперника не удавалось. Лишь на 46-й минуте защитник «Сочи» Джесси Грэм смог поразить ворота хозяев. Но буквально в одной из следующих атак нападающий «Спартака» Данил Пивчулин поставил точку в матче. В итоге поражение «Сочи» со счетом 1:3.

После 67 матчей в КХЛ «леопарды» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. До конца регулярного чемпионата сочинцам осталось провести один матч. В заключительном туре сочинские хоккеисты встретятся 23 марта на своем льду с минским «Динамо».

Евгений Леонтьев