В Сочи каждый пятый пассажир такси пересел на личный автомобиль

Рост цен на такси заставил сочинцев пересмотреть свои привычки: 20% пользователей такси отказались от сервиса в пользу личного транспорта, а еще 27% стали реже ездить из-за развития общественного транспорта. Об этом сказано в исследовании аналитиков группы «Ренессанс Страхование».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Более трети активных пользователей такси оценивают свои ежемесячные расходы на поездки в сумму до 5 тыс. руб. Однако значительная часть пассажиров тратит больше: 33% — от 5 до 10 тыс. руб., 23% — от 10 до 20 тыс. руб., а 6% — свыше 20 тыс. руб.

Рост стоимости поездок отметили 42% пользователей. Из них 70% связывают это с подорожанием тарифа, четверть — с переходом на автомобили более высокого класса, а 5% — с увеличением количества поездок.

Несмотря на изменение спроса, такси остается популярным средством передвижения в Сочи. Чаще всего горожане заказывают поездки в плохую погоду (37%), при посещении кафе, ресторанов и развлекательных мероприятий (34%), а также в целях экономии времени (32%).

При этом большинство пользователей такси довольны качеством поездок: 32% оценивают как комфортные 7 из 10 последних поездок, а 19% — 9 из 10. Однако 9% пассажиров отметили, что им некомфортно пользоваться такси. Среди главных причин — агрессивная манера вождения (36%) и излишняя разговорчивость водителей (33%).

Опрос также показал, что менее трети (29%) пассажиров знают о наличии страховой защиты при поездках в такси. Вице-президент компании «Ренессанс Страхование» Сергей Кожевников отметил, что уже оформлено более 1,5 млн полисов краткосрочного ОСАГО для таксистов, что позволяет таксопаркам и водителям распределять страховые расходы в течение года.

Мария Удовик