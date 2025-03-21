В Сочи на 16% сократилось количество квартир в новостройках со сдачей в 2025 году

За период с января по март 2025 года количество квартир и апартаментов в новостройках Сочи со сдачей в 2025 году сократилось на 16,3%, достигнув 2,6 тыс. объектов. Об этом сообщают аналитики агентства «ОНИКС-Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Аналитики агентства зафиксировали снижение объема предложения на первичном рынке Сочи. В марте 2025 года количество квартир и апартаментов со сдачей до конца года составило 2,6 тыс. единиц, из которых 1,2 тыс. — апартаменты, что составляет 48% от общего объема.

За первый квартал 2025 года число объектов в новостройках курортного города уменьшилось на 509 единиц. Сегмент апартаментов сократился на 211 лотов.

Наибольшее снижение предложения произошло в сегменте студий — на 167 единиц до 496 лотов. Минимальная стоимость студии площадью 24 кв. м в Адлерском районе составляет 8,4 млн руб.

Двухкомнатные квартиры также пользуются высоким спросом — их количество уменьшилось на 270 единиц, до 892 лотов. Самый доступный вариант двухкомнатного объекта площадью 38 кв. м в Адлерском районе оценивается в 14,4 млн руб.

Предложение однокомнатных и трехкомнатных объектов снизилось на 6 и 1% соответственно. Количество многокомнатных квартир осталось неизменным — 17 единиц.

Мария Удовик