В Сочи нельзя будет взять семейную ипотеку на «вторичку»

Сочи не включили в перечень городов, где с 1 апреля 2025 года разрешат приобретение вторичного жилья по программе семейной ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба «Дом.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Программа распространяется на 904 города России. Воспользоваться льготной ставкой 6% смогут семьи с детьми до шести лет. Основное условие — недвижимость должна находиться в населенных пунктах, где строится не более двух многоквартирных домов. Исключение сделано для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей.

Наибольшее количество городов, где будет доступна семейная ипотека на готовое жилье, представлено в ДНР (более 50 городов), ЛНР (свыше 35), а также в Свердловской (порядка 35) и Кировской (около 20) областях. В Курской области программа охватывает восемь городов, в том числе Суджу, Рыльск и Курчатов, аналогичное число городов также включено в список Крыма, среди которых — Бахчисарай и Джанкой.

В Краснодарском крае программа будет действовать в 16 городах: Горячем Ключе, Приморско-Ахтарске, Туапсе, Абинске, Апшеронске, Хадыженске, Белореченске, Кореновске, Крымске, Курганинске, Лабинске, Славянске-на-Кубани, Темрюке, Тимашевске, Усть-Лабинске и Геленджике. Подробный список доступен на официальном интернет-портале сервиса.

Приобретение жилья возможно только в многоквартирных домах возрастом не более 20 лет и не подлежащих признанию аварийными. Кроме того, покупка квартиры у взаимозависимых лиц не допускается.

Мария Удовик