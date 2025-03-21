Трассу Адлер — Красная Поляна перекроют из-за велогонки в середине апреля

С 16 по 18 апреля 2025 года на трассе Адлер — Красная Поляна ограничат движение из-за проведения велогонки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Адлерском районе Сочи в середине апреля пройдет традиционная многодневная велогонка, приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие включено в Единый календарный план спортивных соревнований на 2025 год.

В среду, 16 апреля, проезд автотранспорта будет ограничен с 10:30 до 15:30 на скоростном направлении трассы А-149 от моста в районе села Галицыно до въезда в село Эстосадок.

В четверг и пятницу, 17 и 18 апреля, с 10:30 до 16:00 спортсмены проедут по кольцевому маршруту. Ограничения затронут федеральные дороги А-149 Адлер — Красная Поляна и А-149 Адлер — Красная Поляна, скоростное направление от моста в районе села Галицыно до примыкания дорог за селом Чвижепсе у километрового знака «33 км Росавтодор».

Администрация города просит жителей и туристов учитывать изменения при планировании поездок в этом направлении.

Мария Удовик