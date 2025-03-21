Главе СКР доложат о результатах расследования дела о смерти мальчика в Сочи

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования по делу о гибели шестилетнего мальчика в сочинском санатории после обращения его отца в социальных сетях. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Трагедия произошла в мае 2024 года на теннисном корте санатория, где ребенок получил травму живота от удара о металлическую ручку держателя сетки. По мнению отца погибшего, причиной смерти стало некачественное оказание медицинской помощи.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело, которое направлено в суд. Обвиняемым проходит начальник спортивно-оздоровительной службы учреждения. Параллельно ведомство проводит две процессуальные проверки в отношении медработников и руководства санатория.

Господин Бастрыкин поручил главе краснодарского управления СК Андрею Маслову доложить о результатах расследования уголовного дела и его рассмотрения в суде. Центральный аппарат ведомства контролирует исполнение поручений.

Мария Удовик