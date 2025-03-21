Мальчика, пострадавшего от нападения собак в Сочи, перевели из реанимации

Девятилетнего мальчика, пострадавшего от нападения двух собак в Сочи, перевели из реанимации в палату после 14-часовой операции в Российской детской клинической больнице Москвы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на отца ребенка Валентина Королева, после операции мальчик чувствует себя нормально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Инцидент произошел 26 февраля в садовом товариществе Сочи, где две домашние собаки, сорвавшись с цепи, атаковали девятилетнего мальчика. В результате нападения ребенок получил множественные травмы лица. Пострадавшего доставили в детскую больницу Адлера, затем санавиацией в краевую больницу, а позднее его транспортировали в московскую РДКБ.

«Сына перевели, он уже со мной в палате. Чувствует себя нормально. Врачи надеются, чтобы все прижилось и не было отторжения тканей, некроза. Приживаемость будет длиться около недели, наблюдаем»,— сообщил Валентин Королев.

Родители мальчика организовали сбор средств на пластические операции.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Владельцу собак предъявлено обвинение. На допросе он признал вину и пояснил, что некоторое время не кормил животных.

Мария Удовик