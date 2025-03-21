В Сочи пресекли незаконный ввоз 1,5 тонн мяса

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора совместно с сотрудниками УМВД по Краснодарскому краю выявило нарушение при транспортировке 1,5 т замороженной мясной продукции из Краснодара в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба управления в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Государственный инспектор управления Россельхознадзора выявил, что у перевозчика не было ветеринарных сопроводительных документов на груз. Это нарушение противоречит требованиям закона РФ «О ветеринарии» и ветеринарным правилам оформления сопроводительной документации.

После задержания владелец груза оформил необходимые документы в системе «Меркурий». Россельхознадзор вынес предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства РФ.

«Ъ-Сочи» писал, что специалисты управления пресекли незаконную транспортировку 50 кг рыбной продукции без ветеринарных документов на посту ГИБДД КПП Магри. Владельцу груза вынесено предостережение.

Мария Удовик