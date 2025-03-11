В Apple созрели для изменений

Apple планирует кардинально изменить интерфейс своих устройств. По данным Bloomberg, ребрендинг ожидает, в частности, iPhone, iPad и компьютеры Mac. Компания намерена изменить внешний вид операционных систем этих девайсов и сделать их более однообразными. В частности, обновится стиль иконок, меню и системных кнопок. Также компания планирует упростить навигацию для пользователей. Предполагается, что презентация обновленного интерфейса состоится в июне. В случае с iPhone это будет самое радикальное обновление дизайна со времен операционной системы 2013 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Изменения интерфейса, скорее всего, подстегнут спрос аудитории на продукцию Apple, считает ведущий канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук: «За счет этого можно получить дополнительный хайп: всем будет интересно, что за новый интерфейс. К тому же следующие iPhone и iPad получат эти обновления и будут выходить с новым интерфейсом. Значит, устройства с предыдущим ПО устареют. Фокус у них на то, чтобы продавать сервис: всякие дополнения, приложения и так далее. Продажи, вероятно, даже вырастут после смены парадигмы дизайна просто потому, что это что-то новое. Навигация на iPhone довольно простая. Что они могут сделать: больше жестов добавить или больше интуитивности? Можно уменьшать количество шагов, которые нужны для выполнения типичных действий. Если пользователь постоянно совершает какую-то операцию, то система запоминает, что он делает, и предлагает ему рекомендации. Но это сейчас работает и на Android.

Можно все это подстраивать конкретно под владельца устройства и в целом посмотреть все слабые места, которые есть у iOS и Mac OS. При этом последней нужно не упрощение, а усложнение, то есть гибкость, возможность пользователю больше кастомизировать ОС и больше что-то в ней менять».

Такие изменения, помимо увеличения прибыли, могут помочь Apple выдерживать конкуренцию с другими компаниями, подчеркнул IT-эксперт Сергей Вильянов: «За многие годы наработались определенные навыки. Мне было, например, очень некомфортно пользоваться MacBook после того, как на него прилетело обновление интерфейса. Практической пользы в этом нет. Если бы разрешили людям самим что-то менять, было бы гораздо проще. Это изменение ради изменений. Нет никаких объективных сигналов от пользователей, нововведения идут от самой компании.

На платформе Apple люди сидят если не всю жизнь, то значительную ее часть, и привыкают к определенным вещам.

Поскольку это все уже происходит на уровне инстинктов и мышечной памяти, любые изменения, даже если они формально и положительные, не всегда положительно влияют. Кроме того, надо понимать, что Microsoft в своей операционной системе Windows 11 настолько яростно вдохновлялась ОС Apple, что та стала невероятно на нее похожа. Вполне возможно, в Apple это не очень оценили и хотят добиться какого-то отличия».

Выручка компании, по данным Bloomberg, снизилась в период пандемии COVID-19 из-за резкого увеличения расходов на технологии. Но сейчас она постепенно восстанавливается. За 2024-й финансовый год этот показатель достиг $391 млрд, что на 2% выше, чем в 2023 году. При этом чистая прибыль сократилась на 3,5% и составила $93,7 млрд.

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Далила Цельбель