Часы фиксируют падение

Экспорт швейцарских часов стал падать быстрее на фоне слабого спроса в Китае и США. В феврале штучные поставки сократились на 8% год к году, хотя в среднем падение за 2024-й было 3-процентным, приводит Bloomberg заявление Федерации швейцарской часовой промышленности. Хуже всего оптом закупались даже не люксовые, а премиальные часы стоимостью от $600 до $3 тыс. Доступный сегмент с ценниками до $200, напротив, показал прирост. Остаются ли дорогие часы выгодным инвестиционным вложением? Подробности — у Александра Мезенцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pierre Albouy / Reuters Фото: Pierre Albouy / Reuters

Снижение интереса к швейцарским часам в США можно объяснить президентскими выборами и неопределенностью будущего. Уровень потребительского доверия в стране в феврале упал максимально с 2021 года. Но и Китай, второй после американского рынок, в некоторые месяцы 2024-го закупал в Швейцарии на 20-30% меньше часов, чем годом ранее. Оценивать популярность этих товаров по показателям экспорта не совсем правильно, ведь нередко производители искусственно создают дефицит, считает гендиректор компании «Часовщик.ру» Дмитрий Крылов: «В последние годы они отчитывались, что экспорт у них рекордно вырос. Естественно, что склады затовариваются и рано или поздно приходится подтормаживать. Большинство компаний искусственно сдерживают спрос на свои часы. Я в берлинском бутике Rolex стоял в очереди на GMT-модель шесть лет.

При таком искаженном рынке мерить его количеством экспорта необъективно».

В 2022-м объем экспорта швейцарских часов впервые в истории превысил $28 млрд, а уже к весне 2024-го самые продаваемые модели подешевели минимум на 40%. При этом в период эпидемии COVID-19 за счет появления нового класса покупателей, криптомиллионеров, и доступности займов, возрос и инвестиционный интерес к часам. Теперь компании-производители борются с такими клиентами и даже не сразу выдают им документы на товар, заметил гендиректор компании «Часовщик.ру» Дмитрий Крылов: «Спрос возник вдруг ниоткуда и в пандемию обрел неимоверные границы. Инвесторы в недвижимость вдруг стали перекладываться в часы, потому что этот сегмент рос на 5-10% каждый месяц. Такой динамики рынок не знал, наверное, со времен "тюльпанной лихорадки". Образовался огромный навес этих инвестиционных часов. И они, мне кажется, до сих пор у многих так и продаются. Производители активно начали бороться с инвестиционными покупателями».

Общая сумма экспорта швейцарских часов в прошлом году превысила $28 млрд, что почти на 3% меньше, чем в 2023-м. Количество товаров достигло самого низкого показателя в истории — чуть больше 15 млн экземпляров. Волна инфляции заставила потребителей пересмотреть вкусы и привычки, но в некоторых странах интерес к роскоши только нарастает, говорит обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова:

«Через десять лет Таиланд станет для люкса местом №1.

В Бангкоке уже сегодня появляются такие проекты, как One Bangkok, в который ввалили $3,2 млрд. Это место для шопинга, в котором расположено множество галерей. До Азии очень серьезным был российский рынок. Это можно всегда отследить по тому, что делают бренды. Сейчас всегда у компаний будут лимитированные серии к китайскому Новому году, до этого были такие же, посвященные России».

Мировой рынок предметов роскоши, таких как одежда, сумки, аксессуары и косметика, в прошлом году сократился впервые с 2008-го. Как писал The Wall Street Journal, от люксовых брендов с 2022-го ушли около 50 млн покупателей, примерно десятая доля их клиентов.

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Елизавета Скобцова, Далила Цельбель