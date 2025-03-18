Первый участник СВО выдвинулся на праймериз ЕР в нижегородскую думу

По состоянию на 18 марта, заявки на участие в праймериз «Единой России» по выборам в гордуму Нижнего Новгорода подали 18 человек. Среди них есть один участник СВО, указано на сайте партийного голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Участник спецоперации Глеб Плесков выдвинулся по округу №29. Его должность указана как ответственный исполнитель в Минобороны РФ. Добавим, сейчас депутатом от округа №29 является единоросс Анна Круглова. От нее заявки на партголосование пока не поступало.

Из 26 действующих депутатов-единороссов заявку на праймериз пока подал только один — гендиректор ООО «Волгагрупп» Владимир Аношкин (округ №5).

Больше всего заявок на текущий момент поступило по округу №25, все они от бюджетников. Это заведующая детсадом №42 Кристина Закиева (№25), учитель физкультуры школы №33 Сергей Сураков (№25) и замдиректора школы №14 Анна Фролкина (№25). Действующий депутат по округу — единоросс Елена Аржанова.

Помимо этого, на праймериз выдвинулись предприниматель Дмитрий Лосев (№6); замруководителя детсада №42 Виктория Плотнир (№26); учитель истории школы №35 Анастасия Александрова и сотрудник отдела культуры и спорта мэрии Николай Кузин (№27); замдиректора школы №3 Виолетта Осипова и воспитатель детсада №183 Наталья Серова (№28); заместитель декана юридического факультета ННГУ Федор Сосенков (№32).

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее на праймериз выдвинулись еще шесть человек. Заявки принимают до 24 апреля.

Ирина Швецова