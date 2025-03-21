В Госдуму внесли проекты о защите суверенитета и внутренней политики РФ

Группа депутатов во главе с председателем Госдумы (ГД) Вячеславом Володиным внесла в ведомство три законопроекта, сообщила вице-спикер ГД Ирина Яровая. Меры направлены на защиту суверенитета России и недопущение вмешательства во внутреннюю политику страны.

«Законопроектами вводятся новые квалифицирующие признаки совершения преступлений, направленных на причинение вреда национальной безопасности России, из корыстных побуждений или по найму. Очевидно, что совершение таких преступлений ради выгоды свидетельствует о повышенной степени общественной опасности, их осмысленности и особом цинизме»,— говорится на странице госпожи Яровой в социальной сети «ВКонтакте». За подобные нарушения парламентарии предлагают кроме возможной конфискации имущества установить срок до пяти лет лишения свободы.

Согласно законопроектам, по 20 видам преступлений можно будет вынести судебный приговор, даже если обвиняемый по статьям о призывах к терроризму, экстремизму или дискредитации ВС России находится за рубежом. Кроме того, рассматривается срок заключения до семи лет с возможностью конфискации имущества, полученного преступным путем, «за корыстное содействие международным организациям, в которых не участвует Россия, в частности Международному уголовному суду», подчеркнула госпожа Яровая.

Помимо Вячеслава Володина и Ирины Яровой авторами инициатив выступили лидеры и депутаты четырех из пяти фракций в Госдуме — «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России — За правду». Всего — 400 парламентариев.

О других инициативах Госдумы — в материале «Ъ» «Просвещение от противного».