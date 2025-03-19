Двое из Смоленской области организовали производство метадона в Ленобласти

Двое молодых людей из Смоленской области организовали подпольное производство метадона в Ленобласти, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 19 марта. Прибывшие на место полицейские нашли в лаборатории, которая размещалась в арендованном коттедже, пакеты с белым веществом общим весом около 30 кг, канистры с химическими реактивами и прекурсорами.

Содержимое двух пакетов весом более 1,5 кг уже исследовали, в них оказалась смесь, содержащая метадон. По факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотических веществ. Бизнесменов арестовали, их наемному сотруднику повезло больше, он на свободе с обязательством о явке.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге задержали трех курьеров онлайн-магазинов по продаже наркотиков. В ходе обысков у них обнаружили мефедрон общей массой 14 граммов.

Андрей Маркелов