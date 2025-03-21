Главные новости к утру 21 марта

На горящей нефтебазе в Краснодарском крае произошел взрыв. В результате пострадали двое пожарных. Площадь возгорания выросла до 10 тыс. кв. м, огонь распространился на второй резервуар.

Азиатские страны после ужесточения санкций против перевозящего российскую нефть флота нарастили закупки у альтернативных поставщиков, в том числе у Казахстана, выяснил «Ъ». В феврале отгрузки сырья сорта CPC в Азию выросли на 40–45%.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о начале процедуры упразднения Министерства образования страны. Главе ведомства Линде Макмахон предписано принять меры по обеспечению закрытия министерства и возвращению полномочий в сфере образования штатам.

Как узнал «Ъ», участники рынка центров обработки данных (ЦОД) и хостинг-провайдеры разошлись в оценке эффективности новых правил проектирования и строительства ЦОДов, вступивших в силу в марте. Часть из них прогнозируют, что рост затрат на этапе строительства составит не менее 10–15%.

Франция и Италия заблокировали выделение Евросоюзом €5 млрд на закупку боеприпасов для Украины в 2025 году, сообщает Bloomberg. Планировалось потратить эти средства на 2 млн артиллерийских снарядов, но теперь это «будет сложной задачей», отмечает агентство.

В феврале рынок легковых машин с пробегом просел всего на 0,6% год к году и на 5,5% к январю, следует из данных «Автостата» (есть у «Ъ»). Это гораздо лучше, чем продажи новых автомобилей за этот же период. В марте аналитики не исключают роста рынка.

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков решил заняться мясопереработкой. Связанная с ним компания планирует запустить производство мясной продукции по технологии су-вид в Подмосковье, узнал «Ъ».

По итогам 2024 года объем рынка контекстной рекламы достиг 150 млрд руб., увеличившись на 29% год к году. Это следует из подсчетов платформы MediaSniper (есть у «Ъ»).